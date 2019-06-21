НВФ стреляли из гранатомета, зенитной установки и стрелкового оружия: На Донетчине ранена женщина. Новости

В результате обстрела Чермалыка незаконными вооруженными формированиями (НВФ) ранения получила 66-летняя женщина. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

НВФ обстреляли населенный пункт Чермалык, что в Донецкой области, в результате чего ранена жительница села и поврежден частный дом.

Сегодня наблюдательная группа «Мариуполь» украинской стороны СЦКК при проведении фотофиксации установила, что обстрел осуществлен из станкового противотанкового гранатомета, зенитной установки ЗУ-23-2, а также из стрелкового оружия.

Известно, что женщина получила осколочное ранение левой ключицы и находится в городской больнице Мариуполя. Сам инцидент произошел 20 июня в 23:00. Также обстрелы со стороны НВФ повредили частный дом в этом же населенном пункте по ул. Первомайской.