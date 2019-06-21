В Украине зарегистрировались почти 2 тыс. кандидатов в народные депутаты. Новости

В Украине на промежуточном этапе регистрации кандидатов в народные депутаты для участия во внеочередных парламентских выборах в этом году гораздо меньше, чем в 2014 году. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 июня, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал аналитик гражданской сети «Опора» Александр Неберикут.

По его словам, это связано с тем, что большинство кандидатов в народные депутаты Украины ожидали решения Конституционного суда, поэтому еще не подали документы о регистрации участия в выборах в Верховную Раду.

«Основной этап подачи документов продолжался последние несколько дней. Сейчас мы можем говорить пока о промежуточных цифрах. По состоянию на 20 июня 1913 кандидатов в народные депутаты зарегистрированы ЦИК. Для сравнения, хотя регистрация еще не завершена, это значительно меньше, чем было зарегистрировано на внеочередных парламентских выборах в 2014 году. Тогда 3800 кандидатов было зарегистрировано», – сообщил Неберикут.

«Очевидно, что этот показатель будет большим, но вместе с этим пока тенденция такая, что наблюдается низкая активность среди субъектов избирательного процесса. Половина из почти 2 тыс. кандидатов выдвинуты по спискам политических партий на общегосударственном округе и немного меньше выдвинуты в одномандатных округах», – проинформировал аналитик.

Он добавил, что среди кандидатов, которые выдвигаются по одномандатным округам, большинство – самовыдвиженцы: «Из почти 900 лиц 750 – это самовыдвиженцы, остальные выдвинуты политическими партиями».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

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