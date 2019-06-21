Студенты Донбасса увидели Францию и авиафорум Ле Бурже (Фото). Новости

В пригороде Парижа 17 июня открылся международный авиакосмический салон Ле Бурже 2019. В течение недели 2 500 компаний из 50 стран представляют здесь новинки авиапрома, а основные игроки авиакосмического рынка заключают контракты на миллионы долларов и обмениваются идеями, сообщает пресс-служба Фонда Бориса Колесникова.

Посетителями Ле Бурже стали 100 студентов из Украины, победивших в образовательном конкурсе «Авиатор 2019». Среди победителей есть и студенты Донецкой области – Игорь Морозов и Ярослав Котков из Славянского колледжа НАУ (г. Славянск), Сергей Демидов, Антон Бензарь и Максим Лебединский из Донецкого национального технического университета (г. Покровск) и Амир Ариф оглы Насибов из Приазовского государственного технического университета (г. Мариуполь).

Проект и поездку победителей на Ле Бурже организовал благотворительный Фонд Бориса Колесникова, чтобы будущие украинские пилоты, диспетчеры, конструкторы, инженеры и технологи могли ознакомиться с новинками авиакосмической отрасли, принять участие в мастер-классах, провести два дня в профессиональной среде и получить практические навыки. Стационарная экспозиция Ле Бурже включает 150 самолетов и вертолетов, которые можно осмотреть и потрогать, множество симуляторов и образцов профессионального оборудования.

Президент Фонда Борис Колесников 20 июня встретился на парижском авиафоруме с юными авиаторами. Украинская делегация посетила шале и стенды крупных мировых авиастроительных концернов – Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier и др., и отечественных компаний – «Антонов» и «Прогресстех-Украина».

«Студенты довольны, они увидели и узнали много интересного, хотя новинок на Ле Бурже не так и много. Авиация – это не пищевая промышленность и не агросектор, где быстро идут изменения, но все равно они есть. К сожалению, не обошлось без ложки дегтя. Впервые в истории новейшей Украины Украина не представила на авиафоруме ни одного воздушного судна. Но я надеюсь, что наши победители "Авиатора" в будущем изменят эту ситуацию, ведь именно за ними – будущее авиации», – говорит Борис Колесников.

Молодежь любовалась незабываемым красочным авиашоу, демонстрационными полетами реактивных самолетов и истребителей. Среди новых тенденций авиасалона ребята отметили добавление пластика в конструкции самолетов, акцент на электрические пассажирские самолеты, их удивило городское авиатакси и воздушная «скорая помощь». Студенты оценили экспрессивный бразильский узкофюзеляжный пассажирский самолет Embraer E190-E2, новый турецкий истребитель Aerospase, реактивные самолеты частного назначения, макет электрического пассажирского самолета Eviation Alice, электрические пассажирские беспилотники от концернов Airbus и Boeing.

«Думаю, все победители проекта "Авиатор" будут устраиваться на работу в отечественных предприятиях. Желаю всем ребятам стать классными специалистами и помнить, что все, чего мы добьемся, начиналось именно с образовательного проекта, организованного Фондом Бориса Колесникова. А победа в проекте у большинства из нас будет указана в резюме как первое профессиональное достижение», – отмечает Игорь Морозов из Славянского колледжа НАУ.

Кроме посещения Ле Бурже, Фонд Бориса Колесникова организовал для юных авиаторов познавательную экскурсию по столице Франции. Студенты посетили самые узнаваемые места романтичного города: Лувр, Эйфелеву башню, Триумфальную арку, площадь Согласия, Марсово поле и другие. А напоследок их ждали захватывающие приключения, любимые детские сказки и рискованные аттракционы в парке развлечений Диснейленд.

Фото: пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

В пресс-службе также напомнили, что Фонд Бориса Колесникова проводил конкурс «Авиатор» восьмой раз. За время поведения проекта в нем проверили свои знания и силы более 28 000 студентов из технических и авиационных вузов страны. Более 600 студентов-авиаторов посетили престижные международные авиасалоны в Лондоне и Париже, ознакомились с опытом и разработками ведущих компаний и смогли применить полученный опыт в Украине.