За выкрики о «ДНР» и багаж: Двум ирландцам запрещен въезд в Украину (Фото). Новости

Двум гражданам Ирландии, которые рейсом из Дублина прибыли в киевский аэропорт «Борисполь», запрещен въезд в Украину. Во время посадки самолета ирландцы выкрикивали слова: «ДНР, вперед!». Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

В пресс-центре рассказали, что 20 июня рейсом из Дублина в аэропорт «Борисполь» прибыли 2 гражданина Ирландии – 1998 по 1997 годов рождения. Во время посадки самолета эти пассажиры достали символику РФ и георгиевские ленты и выкрикивали слова: «ДНР, вперед!».

Впоследствии, при осмотре багажа ирландцев, пограничники в их вещах обнаружили предметы, которые носят пропагандистский и провокационный характер, в частности, национальную символику РФ и георгиевские ленты. Во время беседы с иностранцами пограничники установили, что мужчины прилетели в Украину с туристической целью. Со слов одного иностранца стало известно, что накануне он находился в России. Также у мужчин отсутствовали билеты на обратный рейс.

Указанные граждане Ирландии через государственную границу не пропущены, им запрещен въезд в Украину сроком на 3 года. Для принятия соответствующих правоприменительных мер проинформирована Нацполиция.