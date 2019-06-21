Обстрел Мариуполя: Корректировщика боевиков приговорили к заключению. Новости

Корректировщика незаконных вооруженных формирований, из-за которого погибли жители Мариуполя (Донецкая обл.), приговорили к девяти годам заключения. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

44-летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.258−3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

В январе 2015 года, действуя умышленно, по собственной инициативе он способствовал деятельности «ДНР» путем целенаправленного сбора и передачи подробных данных о дислокации, численности, маршрутов передвижения военнослужащих и военной техники ВСУ и других военных формирований Украины, которые принимают участие в проведении АТО, для дальнейшего использования НВФ во время артиллерийских обстрелов позиций украинских военных.

В частности, 23 и 24 января 2015 года злоумышленник получил от НВФ задачи по уведомлению о координатах мест дислокации военной техники ВСУ в районе местного аэропорта.

Во исполнение указанной задачи он в тот же день передал по телефону одному из руководителей НВФ указанные данные и на следующий день сообщил о результатах осуществленного артиллерийского обстрела микрорайона Восточный Орджоникидзевского района Мариуполя.

В результате обстрела погибли 30 местных жителей и еще 117 получили ранения. Также значительные разрушения претерпела инфраструктура микрорайона.