Конгресс США одобрил $700 миллионов помощи Украине: Из них 250 – на оборону. Новости

Палата представителей конгресса США одобрила проекты законов о финансировании Пентагона, Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и смежных программ на 2020 год, в которых предусмотрено почти $700 млн для поддержки Украины. Об этом cообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

Так, в проекте закона «Об ассигнования на нужды Министерства обороны на 2020 год» смета помощи, которую предлагается выделить для безопасности в поддержку Украины, определена в объеме $250 млн. Из указанной суммы $50 млн должны быть направлены исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера.

Смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, Агентства США по международному развитию и смежных ведомств определена объемом $445, 7 млн. Указанная сумма включает, в частности, ассигнования для предоставления нашему государству помощи на безопасность по программе «Международное военное финансирование».

Проекты аналогичных законодательных актов должны быть приняты также сенатом. После этого обе палаты конгресса должны согласовать их окончательную редакцию, которая будет передана на подпись президенту США.