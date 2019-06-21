В «ЛНР» нельзя купаться ни в одном из водоемов. Новости

В «ЛНР» местная санитарно-эпидемиологическая станция не рекомендует купаться в водоемах из-за несоответствия качества воды санитарным нормам. Об этом сообщил главный врач «Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции» Дмитрий Докашенко, сообщают местные интернет-ресурсы.

Докашенко рассказал, что ни один из открытых водоемов официально не согласовывался с СЭС по причине того, что в данный период среднесуточные температуры очень высокие, и отмечаются отклонения по бактериологическим показателям в воде.

Особенно это актуально в тех водоемах, которые находятся в черте города. «Мы еще раз напоминаем и предупреждаем, что купание в водоемах в летний период на территории нашей республики может закончиться инфекционными заболеваниями. Поэтому, пожалуйста, не купайтесь в открытых водоемах...», – призвал санитарный врач.