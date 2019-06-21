Гранаты, снаряды, порох: В Волновахском районе пенсионер коллекционировал боеприпасы. Новости

В селе Трудовское (Волновахский р-н, Донецкая обл.) во время обыска в доме местного жителя правоохранители обнаружили и изъяли арсенал боеприпасов. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Так, проверяя оперативную информацию, участковые полицейские совместно со взрывотехниками нашли в доме и хозпостройках 62-летнего мужчины различные взрывоопасные предметы от боевых гранат до снарядов калибра 23 и 30 мм. Всего правоохранители обнаружили 2 гранаты Ф-1, более 1 тыс. патронов, 1 кг пороха и 25 снарядов. Боеприпасы были изъяты и направлены на экспертизу.

По словам владельца, он коллекционирует оружие. С 2015 года мужчина собирал смертоносные «сувениры» на заброшенных полигонах и окрестностях поселков.

«По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

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