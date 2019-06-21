Евросоюз готов рассмотреть ответные меры на выдачу РФ паспортов жителям неподконтрольного Донбасса. Новости

Лидеры Евросоюза выразили готовность рассмотреть дальнейшие меры в ответ на предоставление Россией гражданства украинцам из неподконтрольных украинской власти районов Донбасса, включая непризнание выданных паспортов. Об этом говорится в выводах Саммита ЕС, сообщает «Европейская правда».

«Европейский Совет выражает свою крайнюю обеспокоенность в связи с указом президента России от 24 апреля, который позволяет упростить выдачу паспортов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, что противоречит духу и целям Минских соглашений», – говорится в документе.

«Европейский Совет в тесной координации со своими международными партнерами продолжит мониторинг ситуации на востоке Украины и готов рассмотреть дальнейшие варианты, включая непризнание российских паспортов, выданных в нарушение Минских соглашений», – подчеркнули лидеры ЕС.

Также саммит ЕС призвал к срочному возобновлению переговорных усилий с целью реализации Минских соглашений и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами.

Напомним, что Совет ЕС принял решение о продлении секторальных экономических санкций против России на полгода.