В «ДНР»: Сделали ямочный ремонт дороги, которая проходит через курортный поселок Седово . Новости

В неподконтрольном украинским властям Седово (Донецкая обл.) ямочным ремонтом восстановлено порядка 19 тыс. кв. м дорожного покрытия автомобильной дороги местного значения Холодное – Седово. Об этом сообщили в «минтрансе ДНР», пишут местные интернет-ресурсы.
«Дорожные бригады ООО "Автобан" завершили ямочный ремонт автодороги местного значения С051229 Холодное – Седово, проходящей через поселок Седово по ул. Комсомольская. Всего по данному объекту ямочным ремонтом дорожниками восстановлено 18 977 кв. м асфальтобетонного покрытия», – говорится в сообщении.
Кроме этого, на трех участках дороги установлены лежачие полицейские.
Отмечается, что ремонтные работы были начаты в конце мая текущего года.
Ранее сообщалось, что Седово проводят работы по благоустройству. При этом ряд вопросов, которые «власти» обещали решить, так и остаются нерешенными.
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