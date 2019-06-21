Ситуация на украинских КПВВ значительно улучшилась, – эксперт. Новости

Ситуация на украинских КПВВ значительно улучшилась – за счет помощи международных организаций. Об этом «Донецким новостям» рассказал глава аналитического центра «Институт региональной политики» Энрике Менендес.

По его словам, ситуация на украинских КПВВ за последний год значительно улучшилась. «Но улучшения эти произошли не с помощью украинского правительства, а благодаря поддержке со стороны международных гуманитарных и украинских правозащитных общественных организаций», – сообщил Менендес.

«Туалеты на КПВВ на подконтрольной территории оборудованы при помощи "Врачей без границ". При их же помощи, а также при помощи Международного комитета Красного Креста были оборудованы палатки мобильной медпомощи. Расширение количества кабинок, которые увеличили пропускную способность КПВВ, было сделано за счет структур ООН», – добавил он.

Эксперт считает, что проблемы с очередями со стороны «ДНР» и «ЛНР» выглядят искусственно. Он предполагает, что у «республик», возможно, нет средств на благоустройство. При этом «власти» и не хотят улучшать ситуацию на своих КПП. «Сейчас складывается впечатление, что они не заинтересованы в большом пассажиропотоке между подконтрольной и неподконтрольной территориями», – отмечает Менендес.

Он надеется, что международное давление на «власти» «республик» и участие ОБСЕ помогут облегчить гражданам пересечение линии разграничения.

Более подробно с мнением Энрике Менендеса, а также иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Ад донбасских пунктов пропуска: Эксперты пояснили – реально ли решить проблему».

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