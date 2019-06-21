Как Агентство по делам беженцев ООН в Украине помогает переселенцам. Новости

Агентство ООН по делам беженцев в Украине оказывает помощь переселенцам по двум основным направлениям. Об этом рассказал представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Пабло Матэу.

«Первое – это направление защиты. Оно включает в себя услуги правовой помощи, консультирование, помощь в сборе каких-то документов и решение разных правовых вопросов. Также это направление включает помощь громадам для усиления их собственных возможностей. Например, мы обучали принимающие громады находить финансирование для своих собственных проектов благодаря децентрализации. В направлении защиты также включена помощь по созданию приютов для жертв гендерного насилия», – сказал он.

По его словам, второе направление работы – это помощь в восстановлении разрушенного обстрелами жилья лиц, которые пострадали от вооруженного конфликта на Донбассе по обе стороны линии разграничения.

«Агентство ООН по делам беженцев совместно с другими международными организациями, такими как Международный комитет Красного Креста и другими неправительственными организациями помогают людям в восстановлении такого поврежденного или разрушенного жилья. Но эта помощь оказывается не всем желающим, она ограничена. Она оказывается наиболее уязвимым людям», – говорит Матэу.

Он добавил, что оценку уровня уязвимости населения производит Агентство ООН по делам беженцев в Украине самостоятельно.

Как сообщалось ранее, в мире по состоянию на 2018 год общая цифра вынужденно перемещенных лиц в мире составляет около 71 млн человек, из них 41 млн человек – это ВПЛ, в том числе около 1,3 млн переселенцев в Украине.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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