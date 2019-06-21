На Донетчине 4-летний ребенок выпал из окна. Новости

В Святогорске (Донецкая обл.) 4-летний мальчик выпал из окна первого этажа. Родители ребенка в момент происшествия были дома. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.
О происшествии в полицию сообщили сотрудники травматологического отделения.
«Врачи сообщили, что ими обслужен мальчик с телесными повреждениями. По словам родителей, ребенок выпал из окна первого этажа. Предварительно установлено, что мальчик играл на подоконнике и выпал из окна», – рассказали в полиции.
В полиции также рассказали, как избежать подобных ситуаций:
- не оставляйте детей одних в комнате, если открыто окно;
- не ставьте у окон мебель, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник;
- не играйте с ребенком на подоконнике, и не приучайте сидеть на нем;
- установите замки, блокираторы или фиксаторы, которые не позволят открыть окно;
- если есть возможность установите на окна решетки.
Комментарии