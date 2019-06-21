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На Донетчине 4-летний ребенок выпал из окна. Новости

На Донетчине 4-летний ребенок выпал из окна

21.06.19 13:59dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Святогорске (Донецкая обл.) 4-летний мальчик выпал из окна первого этажа. Родители ребенка в момент происшествия были дома. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

О происшествии в полицию сообщили сотрудники травматологического отделения.

«Врачи сообщили, что ими обслужен мальчик с телесными повреждениями. По словам родителей, ребенок выпал из окна первого этажа. Предварительно установлено, что мальчик играл на подоконнике и выпал из окна», – рассказали в полиции.

В полиции также рассказали, как избежать подобных ситуаций:

  • не оставляйте детей одних в комнате, если открыто окно;
  • не ставьте у окон мебель, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник;
  • не играйте с ребенком на подоконнике, и не приучайте сидеть на нем;
  • установите замки, блокираторы или фиксаторы, которые не позволят открыть окно;
  • если есть возможность установите на окна решетки.

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