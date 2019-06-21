В Луганской области полиция проверяет сообщения о нарушениях в предвыборной агитации. Новости

В Кременной (Луганская обл.) в местный отдел полиции поступило два сообщения от представителей Гражданской сети «ОПОРА» о нарушениях избирательного процесса. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-служба ГУ НП в Луганской области.

Так, по ул. Харьковская и ул. Донецкая обнаружен и зафиксирован факт размещения агитационных материалов трех кандидатов в народные депутаты и одной из политических сил, на которых отсутствуют сведения об учреждении, которое осуществило печать, их тираже, а также информация о лицах, ответственных за выпуск, и о заказчике соответствующих материалов.

Еще один факт размещения агитационного билборда одного из кандидатов в народные депутаты, на котором отсутствуют выходные данные был зафиксирован полицией по ул. Харьковская.

Данные факты зарегистрированы, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что на Луганщине полиция проверяет сообщения о возможном подкупе избирателя в Попаснянском районе, где в отдел полиции поступило сообщение гражданина о том, что к нему обратилась неизвестная и предложила внести его в списки на получение 5 кг сахара, если заявитель проголосует за одного из кандидатов в народные депутаты Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.