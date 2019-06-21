Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

Обмен удерживаемых с РФ: Песков предложил Украине набраться терпения. Новости

Обмен удерживаемых с РФ: Песков предложил Украине набраться терпения

21.06.19 18:53dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина об обмене удерживаемыми лицами с Украиной, сообщают сегодня, 21 июня, российские СМИ.

«Он (Путин, – ред.) действительно говорил, что такой разговор ведется. Готовность российской стороны есть. Очень важно, чтобы эта готовность встречала взаимность с украинской стороны. Мы слышали также определенные заявления из Киева о понимании необходимости продвижения в этой области. Здесь, конечно, потребуется двусторонняя работа, которая не может быть открытой и публичной, поэтому здесь в данном случае нужно просто набраться терпения», – сказал Песков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе прямой линии 20 июня, озвучил условия освобождения украинских политзаключенных.

Комментарии