В Покровске будет временно закрыт перинатальный центр. Новости

В Покровске (Донецкая обл.) с понедельника, 24 июня, будет временно закрыт перинатальный центр городской больницы. Об этом сообщил заведующий центром Иван Цыганок.

Учреждение приостановит прием пациенток на плановое лечение и роды в связи с началом ежегодной санитарно-гигиенической и дезинфекционной обработки, а также текущим ремонтом, который начнется 1 июля.

На этот период пациенток на больших сроках беременности и рожениц будет принимать родильное отделение Мирноградской центральной городской больницы. В Мирноград переведут и находящихся в перинатальном центре Покровска беременных. Останутся до выписки только родившие женщины, перенесшие операцию.

По словам, директора перинатального центра Покровска, двое недоношенных детей из детского отделения реанимации на время дезинфекции и ремонта будут переведены в Краматорск, в областное отделение выхаживания недоношенных детей.

Кроме того, в Краматорский перинатальный центр будут доставлять пациенток в случае преждевременных или тяжелых родов.

Открытие перинатального центра в Покровске после санобработки и ремонта запланировано на 15 июля.

Источник: ТК «Орбита»