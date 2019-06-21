Полторак пояснил, зачем НВФ на Донбассе обостряют ситуацию на передовой. Новости

Пока пророссийские незаконные вооруженные формирования (НВФ) усиливают передовые позиции дополнительными огневыми средствами и укрепляются, министр обороны Украины Степан Полторак четко дал понять, что украинская армия будет отвечать врагу на обстрелы ответным огнем. Об этом он сказал журналистам в Харькове, комментируя инициативу представителя Украины в Трехсторонний контактной группе не отрывать огонь, пишет «Сегодня.ua».

Он объяснил, что ВСУ первыми не открывают огонь и четко придерживаются договоренностей в Минске. « Вооруженные силы никогда не нарушали Минские соглашения, но в то же время, тогда, когда есть угроза жизни наших военных или угроза потерять наши позиции, мы будем отвечать адекватно и ни клочка своей земли точно не отдадим. Мы на огонь противника отвечали, отвечаем и будем отвечать » , – сказал Полторак.

В то же время министр рассказал, почему противник периодически обостряет ситуацию на фронте, увеличивая количество обстрелов украинских позиций. « Ситуация, действительно, меняется каждый день, и тогда, когда мы готовимся к выезду в Минск на проведение переговоров, как правило, перед тем террористические группировки и вооруженные силы РФ, находящихся в Донецке и Луганске, увеличивают количество обстрелов, чтобы тем самым давить на переговоры в Минске » , – сказал он.

Ранее сообщалось, что вечером, 20 июня, в результате обстрела Чермалыка (Донецкая обл.) незаконными вооруженными формированиями ранения получила 66-летняя женщина.