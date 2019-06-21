Виновник смертельного ДТП на Донетчине осужден к 3 годам тюрьмы. Новости

Виновник смертельного ДТП, которое произошло в Константиновке (Донецкая обл.), осужден к 3 годам тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2 года. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, 36-летний водитель осужден за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

«Установлено, что 21 октября 2018 года, примерно в 19:15, водитель автомобиля Kia Cerato, двигаясь со скоростью 90 км / ч по одной из улиц г. Константиновки, из-за собственной невнимательности и самоуверенности совершил наезд на 26- летнего пешехода, который шел по обочине вместе со своей девушкой. В результате получения травм, несовместимых с жизнью, мужчина погиб на месте», – говорится в сообщении.

«Учитывая то, что обвиняемый свою вину не признал и всячески пытался запутать следствие, суд назначил ему наказание, связанное с реальным лишением свободы», – сообщили в прокуратуре.