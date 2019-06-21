Основная до поворота, дальше не видно: Ситуация в пунктах пропуска днем 21 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 21 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Саня: «11:09. Майорск. 6 штук вижу у поста»;

«Администратор»: «13:11. Только что приехала – отписываюсь. Была на БП "из ДНР" в 4:10 – людей человек 150, к 5:30 – полная сетка + "челночники". В Артемовске (Бахмуте, – ред.) была к 7:15. Ехала назад – в Майорске пропускает 2 человека (людей на 2 автобуса), но прошла относительно быстро. На "нуле" в №14 людей на полтора автобуса, на БП "в ДНР" – людей человек 30! Прошла очень быстро. Но на выезд из ДНР полная сетка, плотность 4-6 человек на кв. м. (матерятся, что очень медленно пропускают), машин около 130, но тоже пропускают очень медленно. Вот так вот»;

Саня: «13:14. 12:00, Горловка на выезд пеших полный навес, на въезд никого».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Твой»: «10:02. Я в Марьинку приехал в 7, в 9 уже выехал с "Каргилла". Машин вообще мало было»;

Andriy: «10:04. "Каргилл". Правый ряд потихоньку по 3 машины каждые 15-20 минут протягиваем, а левый с льготой медленней, т.к. "умные" бабковозы на бусах постоянно вклиниваются»;

Andriy: «11:03. "Каргилл" до моста, льготы больше половины очереди. Перед нами 6 машин. Итог с 4:20 утра пройдем где-то в 12 часов»;

Andriy: «11:30. "Каргилл" в Донецк 30/25»;

Олеся: «12:25. В сторону Курахово льгота машин 20, основная почти до моста»;

«Дедушка»: «13:01. "Каргилл" в Украину 65 и 20 льготы»;

«Tavifa»: «13:09. Выезжали с Южного а/в автобусом на Александровский блокпост в 11:30. В 13:00 уже сели на автобус в Курахово»;

Рома: «14:21. "Каргилл" 15 льгота и общей до середины посадки. В Украину».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Den: «10:12. Еленовка из Донецка. В районе 55-60 машин, основная до поворота, дальше не видно»;

Angelina: «10:55. Еленовка в сторону Украины лучше не ехать, машин почти до церкви. Мы потратили 2 суток на проезд»;

Александр: «13:24. Еленовка в сторону Украины 70 машин»;

Sergey: «14:43. Еленовка в Мариуполь основная больше 80. Льгота машин 15».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Ksunich»: «11:33. Пищевик в Мариуполь 44 машины, на Донецк машин 5».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.