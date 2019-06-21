Борис Колесников со школьниками Донбасса посетил крупнейший авиасалон во Франции. Новости

20 июня 11 призеров областных ученических олимпиад Донбасса стали гостями крупнейшего международного авиакосмического салона Ле Бурже 2019 во Франции, сообщает пресс-служба Фонда Бориса Колесникова.

Напомним, в апреле Фонд Бориса Колесникова наградил старшеклассников поездкой в европейскую столицу. 18 и 19 июня ребята уже успели побывать на ознакомительной экскурсии по Парижу и в Диснейленде.

«В ученическую делегацию вошли школьники из Константиновки, Дружковки, Краматорска, Красной Поляны, Мариуполя, Лимана, Ильиновки и Бахмута. Это призеры областных олимпиад: Дарья Гармаш (география, Краматорская общеобразовательная школа I-III ступеней №4), Андрей Редченко (химия, Краматорская общеобразовательная школа I-III ступеней №26), Владимир Чередник (химия, Краснополянская общеобразовательная школа I-III ступеней), Василий Кабанов (физика, Мариупольский технический лицей), Наталья Котляр (физика, Мариупольский технический лицей), Владимир Саган (математика, Лиманский лицей), Михаил Носков (математика, Краматорская общеобразовательная школа I-III ступеней № 35 им. В.М. Шеймана), Артем Агванян (английский язык, Мариупольский технический лицей), Михаил Колесник (английский язык, Бахмутская общеобразовательная школа I-III ступеней №12), Юлия Петренко (география, Славянская общеобразовательная школа I-III ступеней № 12) и Виктория Шестак (английский язык, Ильиновская опорная школа)», – рассказали в пресс-службе.

Также за успехи в учебе Фонд поощрил поездкой в Париж Даниила Павлыка, Максима Гальчука (Дружковский техникум Донбасской государственной машиностроительной академии), Владислава Сидельникова и Руслана Ельцова (Константиновский индустриальный техникум Донецкого национального технического университета).

Мировая отраслевая выставка Ле Бурже является лидером среди авиасалонов по числу участников и заключенных сделок. Здесь встречаются ведущие авиаторы, конструкторы и представители всех отраслей авиационной индустрии. Для посетителей проводят демонстрации новейшей техники, показы на симуляторах и незабываемые авиационные шоу. В 2019 году на Ле Бурже представлены 2 500 экспонентов из 50 стран мира. Ведущие авиаконцерны, от гигантов отрасли до региональных компаний, демонстрируют свои новинки, модели, концепты, технику и оборудование.

Фото: пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

Для украинских школьников были организованы экскурсии по стендам ведущих мировых авиаконцернов и национальным павильонам, в том числе компаний «Прогресстех-Украина» и «Антонов». На авиафоруме к ребятам присоединился президент благотворительного Фонда Борис Колесников.

«Мой Фонд организовал визит талантливых школьников на престижную международную выставку высоких технологий и мощных машин, чтобы они увидели все самое лучшее и передовое, что существует или будет создано в мире техники и авиации. Сегодня здесь молодая элита Донбасса: ребята, которые завтра станут настоящими профессионалами, востребованными специалистами, увлеченными своей работой», – подчеркивает Борис Колесников.

Призеры олимпиад – под впечатлением, говорят: посещение мероприятий такого уровня очень мотивирует. «Невероятные эмоции, особенно от грандиозного авиашоу, близости гигантских машин и рева двигателей. Можно посмотреть, потрогать, увидеть оборудование в действии и ознакомиться с принципом работы. Вызвали восторг концепты и прототипы техники. Представляете, сейчас они существуют на уровне идеи, а через несколько лет станут новыми летательными аппаратами!», – говорит Максим Гальчук из Дружковского техникума Донбасской государственной машиностроительной академии.

«В следующем году Фонд начнет всеукраинский проект для призеров областных ученических олимпиад. Думаю, многим школьникам подобные поездки помогут расширить кругозор, определиться с выбором профессии или специальности. Лично для меня участники форума Ле Бурже 2019 стали примером. Технически грамотные, со знанием английского языка, энергичные, умные. Они ставят высокие цели и работают, чтобы их достичь. Такому стоит научиться», – добавляет Андрей Редченко из Краматорской общеобразовательной школы I-III ступеней №26.

В пресс-службе также напомнили, что Фонд Бориса Колесникова 11 лет инициирует проведение образовательных и спортивных благотворительных программ, цель которых – воспитать грамотное и здоровое молодое поколение.