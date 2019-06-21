Луганская «Заря» вышла из отпуска (Фото). Новости

Отпуск у луганской «Зари» официально завершен. Команда собралась на учебно-тренировочной базе в районе Великий Луг города Запорожья и сразу же включилась в подготовку к новому сезону. Об этом сообщила пресс-служба клуба

В Запорожье луганчане проведут втягивающий сбор вплоть до 26 июня, а затем отправятся в Словению, где пробудут до 12 июля.

В сообщении говорится, что помогать главному тренеру команды Виктору Скрипнику будет Веселин Атанасов, хорошо известный по работе с Николаем Костовым в донецком «Металлурге» и «Карпатах». «Я очень горд находиться среди вас. Впереди у нас много интересной работы», – отметил во время приветственной речи Виктор Скрипник.

Вчера, 20 июня, команда провела первое тренировочное занятие в этом межсезонье.