В Мирнограде девушка пыталась покончить с собой. Новости

В Мирнограде (Донецкая обл.) в четверг, 20 июня, около 3 часов ночи в полицию поступило анонимное сообщение о том, что в микрорайоне «Западный», в закрытой изнутри квартире, находится женщина, которая хочет покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщили в пресс-службе Покровского отдела полиции.

На место выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции долго стучали в дверь, но никто не открыл. Спустя почти час, чтобы попасть внутрь квартиры, правоохранителям пришлось вызвать спасателей, а поскольку могло понадобиться участие медиков – еще и бригаду «скорой помощи».

Попав с помощью спасателей в квартиру, полицейские обнаружили в ней спавшую женщину 1991 года рождения. Проснувшись от громких звуков, она пояснила, что с ней все хорошо, никто не причинял ей вреда, и она просто крепко уснула. Отмечается, что хозяйка квартиры находилась в нетрезвом состоянии. От госпитализации женщина отказалась.

В полиции также сообщили, что «спасательная» операция продолжалась до 6:30.

Источник: ТК «Орбита»