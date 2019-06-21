ВНО-2019: В Украине определили пороговые баллы по всем предметам. Новости

В Украине установили пороговые баллы «сдал/не сдал» еще для 3 тестов внешнего независимого оценивания (ВНО) – истории Украины, географии и химии. Соответствующие решение приняла экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) сегодня, 21 июня, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки (МОН) Украины.
Так, согласно решению комиссии, определены следующие пороговые баллы:
- история Украины – 27;
- география – 26;
- химия – 16.
«От общего количества участников тестирования порог "сдал/не сдал" по этим предметам преодолели: по истории Украины – 84% лиц; по географии – 89,57%, по химии – 86%».
Как отмечается, 22 июня на информационных страницах участников будут размещены результаты тестирования по указанным предметам, а также бланки ответов.
Также, уже на следующей неделе, а именно 24 июня, в разделе «Руководителям учебных заведений» разместят сведения о результатах ГИА в форме ВНО.
Ранее экспертная комиссия определила пороговые баллы по следующим предметам:
- математика – 11;
- украинский язык и литература – 23;
- физика – 13;
- иностранные языки – 19;
- биология – 23.
Напомним, по 200 баллов по украинскому языку и литературе получили Анастасия Денисенко из Волновахской школы № 5 и София Персань из школы № 69 Мариуполя.
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