В Беловодске приняты решения по выплатам переселенцам. Новости

В Беловодске (Луганская обл.) сегодня, 21 июня, было проведено заседание комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Об этом сообщает пресс-служба Беловодской районной государственной администрации.

Так, по информации райгорадминистрации, на заседании были рассмотрены 92 заявления:

67 заявлений внутренне перемещенных лиц, претендующих на назначение пенсии;

18 заявлений для назначения ежемесячной адресной помощи лицам, которые перемещаются с временно неподконтрольной украинским властям территории и районов проведения АТО (ООС);

7 заявлений для назначения страховых выплат.

Как отмечается, подробно рассмотрев каждое дело, комиссия большинством голосов приняла решение о назначении 78 лицам социальных выплат. Также было отказано 9 лицам в назначении пенсии и 5 лицам в назначении страховых выплат из-за их отсутствия по фактическому месту жительства.

Напомним, Кассационный административный суд Верховного суда признал незаконными два постановления Кабинета министров Украины, касающиеся проверки наличия ВПЛ по зарегистрированному месту пребывания для получения социальных выплат.