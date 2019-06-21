Убил и бросил тело в колодец: Житель Донетчины проведет за решеткой 9 лет. Новости

В Донецкой области суд признал виновным и приговорил к 9 годам тюрьмы жителя Покровского района за убийство знакомого на почве ревности. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, Красноармейский районный суд признал 42-летнего жителя пос. Удачное (Покровский р-н) виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

По информации прокуратуры, 9 августа 2018 года в гости к супругам пришел их 49-летний знакомый. Во время совместного распития алкогольных напитков хозяину показалось, что гость ухаживает за его любимой и делает ей слишком много комплиментов.

Между мужчинами завязалась ссора. Ревнивец сначала нанес приятелю несколько ударов руками и ногами по голове и туловищу, а затем, схватив деревянную палку, продолжил бить им своего оппонента по голове, пока тот не потерял сознание.

От полученных травм и тяжелой открытой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте, а пьяный злоумышленник, с целью отвести от себя любые подозрения в причастности к преступлению, решил спрятать тело убитого в колодце во дворе собственного дома, где его той же ночью нашли правоохранители.

«Согласившись с позицией прокуратуры, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 9 лет за решеткой».