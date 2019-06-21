Начислял себе премии: На Донетчине директора училища заставят уплатить штраф. Новости

В Родинском (Донецкая обл.) суд обязал директора профессионального училища уплатить штраф за не сообщение о наличии реального конфликта интересов. Руководитель учебного заведения неоднократно начислял себе премии. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Красноармейская местная прокуратура обеспечила в суде рассмотрение 6 административных протоколов по ч. ч. 1, 2 ст. 172-7 (не сообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у нее реального конфликта интересов, и принятие решений в условиях реального конфликта интересов) КоАП в отношении директора профессионального училища г. Родинское», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, директор одного из государственных профессионально-технических учебных заведений Родинского с сентября по декабрь 2017 года начислил себе 3 раза премии на общую сумму около 6 тыс. грн. При этом он не сообщил об имеющемся реальном конфликте интересов департамент образования и науки Донецкой областной государственной администрации и Национальное агентство по предупреждению коррупции и принял решение в условиях реального конфликта интересов.

Суд признал директора учебного заведения виновным и наложил на него административное взыскание в виде штрафа в размере 250 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 4 250 грн.

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