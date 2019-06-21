В ЕС призывают Россию к сотрудничеству в расследовании крушения рейса МН17 . Новости

Лидеры ЕС призвали Россию в полной мере сотрудничать со следствием в деле сбития рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года. Об этом говорится в выводах саммита ЕС, сообщает «Европейская правда».

Лидеры ЕС напомнили, что 17 июля исполнится пять лет со дня катастрофы, унесшей 298 жизней.

«Европейский совет приветствует заявление Совместной следственной группы от 19 июня 2019 года о выдвижении уголовных обвинений четырем лицам, призывает Россию в полной мере сотрудничать с проведенным расследованием и выражает свою полную уверенность в независимости и профессионализме судебных процедур, которые предстоит пройти», – говорится в заключениях саммита.

Ранее сообщалось, что 19 июня глава Совместной следственной группы Фред Вестербейке, назвал имена четырех подозреваемых в гибели рейса МН17 малайзийских авиалиний в небе над Донбассом 17 июля 2014 года: россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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