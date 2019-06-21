Представительство Украины при ОБСЕ требует от России снять ограничения на проезд на Донбассе. Новости

Представительство Украины при ОБСЕ требует от России снять ограничения на проезд через пропускные пункты на Донбассе. Сейчас, по данным украинской стороны, на КПВВ пропускают только по шесть автомобилей каждые 30 минут. Такое сообщение опубликовало представительство Украины в ОБСЕ в Twitter.

«Мы призываем российскую сторону снять все ограничения, наложенные на пункты въезда-выезда по линии соприкосновения на Донбассе, в том числе и на количество транспортных средств, которым разрешено въезжать на КПВВ», – говорится в сообщении.

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