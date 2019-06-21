Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

Представительство Украины при ОБСЕ требует от России снять ограничения на проезд на Донбассе. Новости

Представительство Украины при ОБСЕ требует от России снять ограничения на проезд на Донбассе

21.06.19 17:18dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Представительство Украины при ОБСЕ требует от России снять ограничения на проезд через пропускные пункты на Донбассе. Сейчас, по данным украинской стороны, на КПВВ пропускают только по шесть автомобилей каждые 30 минут. Такое сообщение опубликовало представительство Украины в ОБСЕ в Twitter.

«Мы призываем российскую сторону снять все ограничения, наложенные на пункты въезда-выезда по линии соприкосновения на Донбассе, в том числе и на количество транспортных средств, которым разрешено въезжать на КПВВ», – говорится в сообщении.

Читайте также:

Комментарии