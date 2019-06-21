Попался на взятке: На Луганщине вынесли приговор чиновнику потребсоюза. Новости

В Луганской области суд обязал выплатить крупный штраф специалиста Луганского областного союза потребительских обществ за получение взятки от частного предпринимателя. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
«Северодонецкой местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в уголовном производстве в отношении ведущего специалиста Луганского областного союза потребительских обществ, который обвинялся в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354 УК Украины (получение работником организации, не являющимся должностным лицом, неправомерной выгоды за совершение действий с использованием положения, которое занимает работник на предприятии)», – говорится в сообщении.
Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, в феврале 2019 года сотрудник потребсоюза получил от частного предпринимателя 16 тыс. грн за содействие в решении вопроса о передаче в субаренду нежилого помещения в Станице Луганской.
Отмечается, что свою вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме.
Приговором Северодонецкого городского суда чиновника обязали выплатить штраф в размере 250 необлагаемых минимумов доходов граждан. Приговор вступил в законную силу.
Читайте также:
- В Луганской области поймали на взятке налоговика
- На Харьковщине пограничник регулярно получал взятки от жителей неподконтрольного Донбасса (Фото)
- На Луганщине осуждены гражданки России за дачу взятки пограничнику
- На КПВВ Донетчины пытались подкупить пограничников
- На Луганщине будут судить налоговика
- На Донетчине за взятку в $500 будут судить командира роты Нацгвардии
Комментарии