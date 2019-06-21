Иностранцев, которые выкрикивали: «ДНР, вперед!», не пустили в Украину (Фото). Новости

Рейсом из Дублина в киевский аэропорт «Борисполь» прибыли двое ирландцев. Во время посадки самолета они достали символику РФ и георгиевские ленты и выкрикивали: «ДНР, вперед!». Об этом сегодня, 21 июня, сообщает Госпогранслужба.

Пограничники выяснили, что мужчины прилетели в Украину с туристической целью. Один из них был в футболке с национальной символикой страны-агрессора. Он сообщил, что планирует посетить свою девушку, гражданку Украины, однако с которой, как выяснилось, обратной связи у него нет. Кроме того, по словам иностранца стало известно, что накануне он находился в России. Билетов на обратный рейс иностранцы не имели.

В багаже ​​ирландцев пограничники обнаружили предметы, имеющие пропагандистский и провокационный характер, в частности национальную символику РФ и георгиевские ленты.

Сейчас ирландцам запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.