Акция протеста на Донбассе: Жены шахтеров перекрыли дорогу (Фото). Новости

Сегодня, 21 июня, в городе Угледаре (Донецкая обл.) из-за долгов по зарплате вышли на акцию протеста члены семьей горняков двух местных шахт: «Южнодонбасская № 1» и имени Сургая. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

«Женщины обеспокоены будущим своих семей, как можно жить и воспитывать детей здоровыми и счастливыми. У них нет денег и в магазинах перестали давать продукты в долг. Они даже не допускают мысли о болезни. Поэтому сегодня жены горняков перекрыли трассу», – написал он.

При этом местная телекомпания «Орбита» сообщает, что в акции принимают участие около полусотни жен, родителей и детей шахтеров перекрыли дорогу, по которой рабочие автобусы везли горняков на вторую смену. Об этом сообщила одна из участниц акции – супруга горняка, которая представилась Юлией.

«Задолженность по зарплате на обеих угледарских шахтах составляет уже два месяца – апрель и май, не учитывая того, что наступила третья декада июня. За апрель все получили только небольшую часть зарплаты, примерно 30%. Сегодня утром у многих жен лопнуло терпение, и мы решили перекрыть дорогу, чтобы хоть таким образом привлечь внимание руководства отрасли и страны к грубому нарушению трудовых права горняков» – рассказала Юлия.

По ее словам, примерно в 12:00 удалось остановить всего два рабочих автобуса: видя беспомощность протестующих женщин, остальные водители преодолели живую цепочку. За рабочими, не доехавшими до шахт, приезжали на личных автомобилях начальники участков и забирали людей на второй наряд.

«За то время, пока мы находимся на дороге – примерно в трех километрах до ближайшей шахты «Южнодонбасская № 1», к нам прибыли только сотрудники полиции, которые остаются рядом с пикетчиками. Профсоюзные лидеры пока молчат и никак не реагируют на происходящее. Ненадолго приезжал директор шахты имени Сургая, сообщил, что сегодня будет выплачена зарплата за апрель, на следующей неделе – частично за май. Пока это только очередные обещания, поэтому мы намерены протестовать до полной выплаты всей задолженности», – говорит она.