ХК «Донбасс» получил право проведения второго раунда Континентального кубка-2020. Новости

Сегодня, 21 июня, в Будапеште (Венгрия) состоялась встреча представителей клубов-участников Континентального кубка IIHF сезона-2019/20. На совещании были утверждены окончательные составы групп. Семикратный чемпион Украины ХК «Донбасс» стартует со второго этапа. После успешного проведения турнира Континентального кубка в Донецке, впервые с 2013 года хоккейный клуб «Донбасс» завоевал право проведения раунда Континентального кубка, сообщает пресс-служба клуба.

Интересы украинской стороны представляли генеральный директор ХК «Донбасс» Федор Ильенко и исполнительный директор УХЛ Алексей Брага.

Матчи второго раунда группы C Континентального кубка-2020 пройдут с 18 по 20 октября на льду арены «Терминал» в Броварах.

Второй раунд. Группа С:

«Мого» (Рига, Латвия); «Донбасс» (Донецк, Украина); «Корона» (Брашов, Румыния); Победитель группы А.

В группе А первого раунда Континентального кубка в сентябре в Стамбуле сыграют: «Црвена Звезда» (Белград, Сербия), «Ирбис-Скейт» (София, Болгария), «Скаутафелаг Акюрейри» (Исландия), «Зейтинбурну» (Стамбул, Турция).