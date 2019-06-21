Нидерланды ожидают от Малайзии объяснений путаницы в позиции по расследованию MH17. Новости

Премьер-министр Малайзии Магатир Могамад выразил сомнения в объективности возглавляемого Нидерландами международного расследования трагедии, в результате которой в небе над восточной Украине погибли 298 человек в самолете, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014, передает «Голос Америки».

Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Нидерландов, Малайзии и Украины на этой неделе объявила об обвинении четырех человек, трех российских граждан и одного украинского, в причастности к убийству людей в самолете.

Представители следствия и нидерландской прокуратуры сообщили, что суд над первыми обвиняемыми начнется в марте следующего года.

Нидерландский министр юстиции и безопасности Ферда Ґраппергаус в письме в парламент Нидерландов 19 июня написал, что «решение о выдвижении обвинений единогласно поддержали следственные органы всех стран ССГ».

Но Магатир Могамад, комментируя официальное сообщение ССГ и прокуратуры Нидерландов, выразил недовольство и отметил, что «изначально это было политическим вопросом, как обвинить Россию в проступке».

«Даже до обследования они уже сказали – Россия. А теперь они говорят, что имеют доказательства. Нам очень трудно принять это», – сказал Магатир Могамад журналистам в Малайзии.

Заявление малайзийского руководителя расходится со словами представителя Малайзии в следственной группе, однако было созвучно с реакцией российского президента Путина в Москве, который в очередной раз опроверг причастность России.

Малайзийский прокурор Могамад Ганафиа бин Закария сказал репортерам на пресс-конференции в Нидерландах, что поддерживает выводы ССГ, которые «базируются на глубоких расследованиях, а также на юридических исследованиях».

Марк Рютте сообщил, что постарается выяснить ситуацию напрямую с правительством Малайзии.

Он выразил сожаление, что комментарии Могамада могут огорчить родственников жертв сбитого самолета.

«Я могу предположить, что родственники наверное очень разочарованы, и также это сеет путаницу», – сказал Рютте в Брюсселе перед саммитом руководителей ЕС.

Ранее сообщалось, что 19 июня глава Совместной следственной группы Фред Вестербейке, назвал имена четырех подозреваемых в гибели рейса МН17 малайзийских авиалиний в небе над Донбассом 17 июля 2014 года: россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

Читайте также: