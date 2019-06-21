На Донетчине пропавшими без вести считаются более полутора тысяч человек. Новости

В Донецкой области пропавшими без вести считаются более 1,5 тыс. человек. Усилия властей направлены на поиск пропавших и поддержку их семей. Об этом сегодня, 21 июня, заявил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Игорь Стокоз во время круглого стола по защите прав и оказания эффективной поддержки семьям лиц, пропавших без вести, организованным Международным Комитетом Красного Креста (МККК), сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Как отмечается, в работе круглого стола также приняли участие представители ООС и специалисты государственных организаций, в которые могут обращаться пострадавшие семьи. Целью круглого стола было создание рабочей группы для совместных обсуждений и координации усилий по оказанию эффективной поддержки семьям пропавших без вести людей.

«Сейчас пропавшими без вести числятся более 1 500 человек, поэтому усилия, направленные на розыск этих лиц и поддержка их семей, должны быть скоординированными и планироваться с учетом различных потребностей. Когда речь идет о поиске пропавших украинцев, государство должно обеспечить слаженное взаимодействие всех ветвей власти, и здесь важными шагами могут стать создание соответствующей нормативно-правовой базы. С самого начала вооруженной агрессии РФ принимаются меры, направленные на решение проблем семей лиц, пропавших без вести. Ведь их семьи нуждаются в поддержке», – подчеркнул Стокоз.

Он отметил, что наш моральный долг перед теми, кто не пожалел своей жизни, становясь на защиту мира и спокойствия Украины, приложить все усилия для поддержки и поиска.

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