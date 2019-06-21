Будет дымно и громко: В Славянске проведут учения. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) на территории воинской части проведут учения. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-служба горсовета.

«Славянский городской совет информирует, что в городе 26 июня 2019 года с 10:00 часов до 13:00 часов на базе воинской части 3035 (ул. Добровольского, 2) в соответствии с планом подготовки подразделений будут проводиться учения по применением специальных и дымовых средств светошумового действия», – говорится в сообщении.

Кроме того, отдел по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Славянского городского совета информирует, что 26 июня с 14:00 часов до 14:30 часов в городе будет проводиться плановая комплексная техническая проверка средств оповещения населения Донецкой области с включением электросирен.

Поэтому жителей города призывают «охранять спокойствие и продолжать свои дела».