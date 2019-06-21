В военном госпитале в Покровске будет работать медик-медалист. Новости

Сегодня, 21 июня, в Киеве состоялся выпуск 145 слушателей Украинской военно-медицинской академии, сообщает Армия.Inform.

Выпускники вуза получили удостоверения об окончании клинической ординатуры по специализациям «Хирургия», «Анестезиология», «Терапия», получении полного высшего образования в области знаний «Военные науки» и квалификации офицера военного управления оперативно-тактического уровня. Также – дипломы магистра по специальности «Организация медицинского обеспечения войск».

Двое воспитанников академии удостоены «Золотой медали» – это младший лейтенант Анастасия Богдан и Богдан Матвийчук, старший лейтенант. Еще 14 офицеров получили дипломы с отличием.

После окончания Украинской военно-медицинской академии Анастасия будет служить в 66-м военно-мобильном госпитале в Покровске в Донецкой области. Богдан вскоре продолжит службу в Ирпенском военном госпитале.