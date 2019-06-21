У Зеленского рассказали об электронном реестре и переписи населения . Новости

Сегодня, 21 июня в Администрации Президента Украины состоялось обсуждение концепции «Государство в смартфоне» как одного из важных компонентов цифровой экономики. На встрече присутствовали представители международных доноров и проектов технической помощи, в частности Агентства США по международному развитию (USAID), Представительства Европейского Союза в Украине, Шведского агентства по вопросам международного сотрудничества и развития (SIDA), Швейцарского бюро сотрудничества (SDC) и др., сообщает администрация президента.

«Каждый из вас имеет и поддерживает хорошую идею или реформу для Украины. Например, проект "еМалятко", электронный кабинет застройщика или систему е-взаимодействия "Трембита". Я также знаю, что каждый из вас сталкивается с огромными барьерами на этом пути. И каждый барьер имеет конкретную фамилию служащего, мешает. Мы хотим знать эти фамилии и сломать эти барьеры на пути изменений в Украине», – подчеркнул советник президента Михаил Федоров.

Отмечается, что участники уделили внимание вопросу «создания электронного реестра населения, что даст возможность техническими средствами быстро и относительно дешево провести электронную перепись населения Украины через накладывание уже существующих государственных реестров (демографический, фискальный, медицинский, гражданский, реестр избирателей».

По озвученным данным, такие меры позволят сформировать базу для создания в будущем Национальной системы идентификации.