Водоснабжение Константиновки обещают восстановить в ближайшее время. Новости

Водоснабжение в Константиновке (Донецкая обл.) и окружающих населенных пунктах может быть восстановлено в ближайшее время. Об этом сегодня, 21 июня, во время отчета за год работы сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць, передает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«Кризисная ситуация с водоснабжением должна решиться в ближайшее время», – заявил Куць.

По его словам, по решению Кабмина компания «Вода Донбасса» получила статус «защищенного потребителя» электроэнергии.

Глава области также отметил, что проблемы с водоснабжением в Константиновке возникали из-за серии аварий на магистральных водоводах. Он отметил, что сейчас все порывы ликвидированы, однако водопроводные сети «сухие» и в случае возобновления подачи воды в город пройдет некоторое время до полного наполнения системы и доведения давления воды до необходимого.

«Хочу отметить, что мы готовы выделить 2 миллиона гривен на частичную модернизацию водопроводных сетей Константиновки. Это должно предупредить аварийные ситуации в будущем», – отметил председатель ОГА.

Куць также сообщил, что в последнее время снизился уровень забора воды из канала «Северский Донец –Донбасс» на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях.

«Мы постоянно отслеживаем уровень забора воды на оккупированных территориях и следим за деятельностью предприятий, хоть какие-то средства вносили в украинский бюджет. К сожалению, с уменьшением уровня забора воды мы должны констатировать остановку большинства предприятий», – заявил Александр Куц.

Также глава области дал объяснения по водоснабжению в других городах области и заверил, что областная власть прилагает максимум усилий для стабильного снабжения воды во всех населенных пунктах региона.

Ранее сообщалось, что 17 июня пресс-служба Коммунального предприятия «Вода Донбасса» заявила о том, что восстановлена подача воды на город Константиновку по второму Донецкому водопроводу. Отмечалось, что после заполнения городских резервуаров и разводящих сетей питьевая вода поступит потребителям. Жители Константиновки отмечают, что в одних районах воды нет, в других – сначала появилась, но после обеда напор значительно уменьшился либо подача прекратилась.

Напомним, 13 июня в 8:35 произошел порыв на магистральном водоводе Второго донецкого водопровода. Утром 14 июня водовод был запущен в работу, но в этот же день в 21:00 образовался новый порыв. Над устранением повреждения бригады работали до вечера 15 июня.

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