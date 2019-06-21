В «ДНР» временно отменили комендантский час. Новости

В «ДНР» отменен комендантский час в ночь с 21 на 22 июня в связи с проведением выпускных вечеров в школах, передают местные интернет-ресурсы.
Соответствующее «распоряжение» было подписано «главой ДНР» Денисом Пушилиным.
«Сегодня в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях образования, комендантский час будет отменен», – говорится в сообщении.
В коментариях к сообщению местные жители пишут:
- Олег: «Аххахаха, конечно, отменен, но без родителей нельзя!»;
- Сергей: «Сегодня выпускники будут пить всю ночь».
Как сообщалось ранее, в «ДНР» сократили комендантский час. С 1 июня по 30 сентября он будет действовать в период с 23:00 до 04:00.
Читайте также:
- Очень щедро: В «ДНР» сократили комендантский час, жители возмущаются
- Царь вольную дал, гуляй, челядь: В Донецке смеются из-за отмены комчаса на одну ночь
- Чуть не застрелили: Жители Донецка штурмуют паспортные столы в комендантский час
- Ночная прогулка: Как выглядит Донецк в комендантский час (Видео)
- Комендантский час именно для таких происшествий: В Донецке обворовывают машины (Фото)
Комментарии