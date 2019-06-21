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В «ДНР» временно отменили комендантский час. Новости

В «ДНР» временно отменили комендантский час

21.06.19 20:57dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В «ДНР» отменен комендантский час в ночь с 21 на 22 июня в связи с проведением выпускных вечеров в школах, передают местные интернет-ресурсы.

Соответствующее «распоряжение» было подписано «главой ДНР» Денисом Пушилиным.

«Сегодня в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях образования, комендантский час будет отменен», – говорится в сообщении.

В коментариях к сообщению местные жители пишут:

  • Олег: «Аххахаха, конечно, отменен, но без родителей нельзя!»;
  • Сергей: «Сегодня выпускники будут пить всю ночь».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» сократили комендантский час. С 1 июня по 30 сентября он будет действовать в период с 23:00 до 04:00.

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