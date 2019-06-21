Люди должны быть очищены: В «ДНР» анонсировали обмен пленными на осень. Новости

Обмен удерживаемыми лицами между «ДНР» и Украиной может состояться осенью этого года. Об этом сегодня, 21 июня, заявила «уполномоченный по правам человека ДНР» Дарья Морозова, передают местные интернет-ресурсы.

«Наше основное условие – люди должны быть процессуально очищены. На это может уйти один-два месяца. И если мы будем работать в таком темпе, то провести обмен пленными с украинской стороной, возможно, удастся к осени», – сказала Морозова.

Морозова добавила, что в «ДНР» сейчас ведется работа со списками.

Напомним, что в «ДНР» запрашивают у украинской стороны 256 человек в рамках обмена «всех установленных на всех установленных».

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