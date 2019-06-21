Прокуратура вернула из незаконного пользования земельный участок стоимостью более 9,4 млн. грн. Новости

Хозяйственным судом Донецкой области удовлетворен в полном объеме иск мариупольской местной прокуратуры № 1 и в собственность территориальной общины возвращен земельный участок стоимостью более 9,4 млн. грн. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В прокуратуре отметили, что при изучении состояния соблюдения требований земельного законодательства установлено, что в 2014 году между мариупольским городским советом и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор аренды земельного участка площадью около 0,3 га, который относится к землям жилой и общественной застройки, под строительство и эксплуатацию сервисного центра.



По истечении 5-летнего срока действия сделки предприятие землю общине не вернуло и продолжило использовать ее для собственных нужд. Все это время органы власти были лишены возможности распоряжаться указанным земельным участком, в том числе передавать его в пользование другим лицам и пополнять бюджет соответствующей арендной платой.



За восстановлением нарушенных имущественных прав государства прокуратура обратилась в суд.