В Мариуполе нашли старушку, которую более суток разыскивал племянник. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) патрульные полицейский нашли старушку, которая ушла из дома и не вернулась. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает Патрульная полиция Донецкой области.

Происшествие произошло накануне, когда за помощью полиции обратились прохожие и сообщили, что по улице Троицкой лежит пожилая женщина. Когда патрульные прибыли по адресу вызова, то обнаружили 78-летнюю гражданку, которая назвала свое имя. Откуда она, где живет и почему оказалась на улице бабушка не смогла вспомнить.

Проверив личность женщины по базам, полицейские установили, что она более суток находится в розыске как без вести пропавшая. Свою тетю, которая проживает в Левобережном районе, разыскивает племянник. Женщину привезли в отделение полиции, где она встретилась со своим родственником.

Патрульная полиция обращается к мариупольцам с просьбой срочно сообщать в полицию об обнаружении пожилых людей и детей!