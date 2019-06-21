С болью и грустью смотрю на «Донбасс Арену», – Каштру. Новости

Новый главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал, чем занимается на данный момент, передает Tribuna.com.

«Рассматриваю молодых ребят. Смотрю на качества, а не на возраст. Я воспитал многих игроков, которые стали мировыми звездами. Но они не могут развиваться самостоятельно. Им нужна команда. Надеюсь, что союз между опытными и молодыми игроками принесет нам успех. Прекрасно знаем – игроки "Шахтера" известны в Европе. В том числе благодаря перформанса в ЛЧ. Надеюсь, клуб так же агрессивно будет вести себя на трансферном рынке. Все игроки важны для меня. Надежда не уйдет от нас, если мы потеряем нескольких игроков. Мы все равно будем идти к поставленным в сезоне целей», – сказал он.

По словам нового тренера, он уже пересмотрел огромное количество матчей. «И у нас сложный и жесткий календарь на старте. Смотрел, что же нас ожидает. Футбол учит тому, что нужно уважать всех. В украинском футболе "Шахтер" – пример. Для меня привилегия играть против местных команд и тренеров. С моей стороны будет полное уважение к ним», – отметил Каштру.

«Я работал в "Порту". Но потом работал в командах, которые пытаются добиться развития. Мы выходили в Лигу Европу. Разница между командами, которые я тренировал, и "Шахтером", есть. Я буду работать здесь работать с той же преданностью. Полностью сфокусирован на своем клубе», – сказал Каштру.

При этом он сожалеет о происходящем на Донбассе. «Очень сложно мне говорить на политическую тему. Мир знает, что происходит в Украине. Это все, что могу сказать. Я, как брат, сын и отец, хочу мира. Хочу, чтобы все закончилось и все были довольны. С болью и грустью смотрю на наш стадион в Донецке. Но такова жизнь», – резюмировал он.

Напомним, что построенная в 2009 году за $400 млн донецкая «Донбасс Арена» может вместить почти 53 тысячи зрителей. Стадион принимал матчи Евро-2012. С началом вооруженного конфликта лучший стадион Восточной Европы стал логистическим центром и одним из пунктов выдачи помощи Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Работу центра ежедневно обеспечивали 500 волонтеров, среди них – бывшие звезды «Шахтера», болельщики, учителя и шахтеры. 28 февраля 2017 года работа логистического центра на «Донбасс Арене» была заблокирована представителями «ДНР», а немногим позже и вся деятельность Гумштаба на неподконтрольных территориях.

Как сообщалось ранее, при «ДНР» в конце мая 2018 года на «Донбасс Арене» снова заработал музей ФК «Шахтер», по стадиону проводят экскурсионные туры. Также здесь работает фан-кафе, но посетителей в нем мало. В апреле 2018 года в парке стадиона демонтировали инсталляцию FCSD (аббревиатура названия ФК «Шахтер» на английском языке – Football Club Shakhtar Donetsk), и вместо футбольной команды появились поздравления с майскими праздниками с символикой «ДНР». Осенью 2017 года в Донецке на мариупольской трассе срезали борд ФК «Шахтер» с призывом «До встречи в Донецке».

Читайте также: