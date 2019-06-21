Аферы с интернет-покупками: Житель Донетчины потерял 30 тыс. грн. Новости

В Доброполье (Донецкая обл.) местный житель, заказывая автозапчасти в интернет-магазине, сделал полную предоплату за товар. В результате, свой заказ так и не получил, потеряв 30 тыс. грн. Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-служба Покровского отделения полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, вчера, 20 июня, в Добропольское отделение полиции обратился 57-летний местный житель, сообщив, что его обманули. Выяснилось, что мужчина, увидев в интернете нужные ему автозапчасти, решил их заказать. Пообщавшись с продавцом, он перечислил на указанный номер банковской карты 30 тыс. грн. После этого связь с продавцом-мошенником оборвался, а запчасти пострадавший так и не получил.

«По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины», – сказано в сообщении.

Сейчас ведется расследование и поиски злоумышленника.

В полиции призвали граждан быть более осторожными, заказывая товар через интернет, чтобы не стать жертвой мошенников. «Совершайте покупки на сайтах, которые зарекомендовали себя с положительной стороны, имеют хорошие отзывы ваших знакомых и не вызывают сомнений. Договаривайтесь о приобретении товара на условиях отправки по почте наложенным платежом. Совершайте оплату за товар только после его проверки. В случае, если вы стали жертвой мошенников, обращайтесь в ближайшее отделение полиции или звоните на номер 102», – пояснили правоохранители.

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