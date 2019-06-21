Их покинула родная мать: Как помогают выжить семье из Станицы Луганской (Видео). Новости

Две сестры Катя и Наташа живут в прифронтовой Станице Луганской (Луганская обл.). Девочек оставила родная мать, поэтому их воспитывают бабушка и прабабушка. Но самое страшное, что семья находится в зоне боевых действий.

Две сестры неразлучны, как единое целое. «Катю я очень люблю. Я с ней играю каждый день. Она добрая, веселая, красивая», – говорит старшая из сестер Наташа.

Когда наступает затишье, мирные жители спешат решать свои бытовые проблемы. Наталья и Катя понимают, что работа на огороде сегодня – это их завтрак завтра. «Мы помогаем траву рвать, я готовлю есть. Бабушка уже стареет, ей много лет», – рассказывает Наташа.

Девочки – сироты. От них отказалась мать. Под опеку их взяли бабушка и прабабушка. Младшая из сестер – Катя, не видела мирной жизни от рождения.

О том, как они выживают в Станице, рассказала бабушка девочек, Раиса Портнова. «Окна посыпались, когда во дворе разорвались два снаряда. Ложилась спать, перекрестилась. И огород сажала, и полола», – вспоминает женщина.

Раиса Захаровна уверена, что главная задача сейчас – научить девочек мудрости, пока жива. Ведь ей уже 86 лет. Она одна из старожилов Станицы. По ее мнению, книги – это единственное, что может сделать из детей настоящих людей. Поэтому они вместе выполняют задания по литературе на лето.

«Чтобы добрые были, чтоб работящие были... Сейчас такая жизнь тяжелая. Если кто-то зайдет к нам, я сама никогда не отпущу человека, чтобы не угостить. Если кто-то что-то попросил, я никогда не откажу. Вот и учу их доброте. Чем мы будем добрее, тем мы будем дружнее», – уверена Раиса.

И когда это подтверждают поступки неравнодушных, на душе становится теплее. Выжить на войне смогли благодаря гуманитарной помощи Рината Ахметова. Эти продукты используют ежедневно.

«Это большая помощь. Для нас – это большая помощь. Человек помогает от души», – говорит бабушка сестер.

За 5 лет жители Донбасса получили более 12 млн наборов выживания.

Девочки жизни не представляют без бабушки и прабабушки. Называют их мамами. А старшее поколение надеется, что успеет вырастить Наталью и Катю в мире и любви.

«Мы молимся, каждый день молимся Богу, чтоб мир был. Нам надоела эта проклятая война», – говорит Раиса Портнова.

Источник: ТК «Донбасс»