Все! Добегался: В Северодонецке провели шокирующую акцию для пешеходов (Фото). Новости

Сегодня, 21 июня, в Северодонецке (Луганская обл.), на одном из самых оживленных перекрестков города, проспекте Гвардейском и улицы Курчатова, патрульные полицейские демонстрировали пешеходам какие ужасные последствия может иметь нарушение правил дорожного движения. Акция шоковой профилактики для пешеходов «Все! Добегался ...» в очередной раз привлекла к себе внимание как пешеходов, так и водителей. Сообщает Патрульная полиция Луганской области.

Отмечается, что на проезжей части патрульные имитировали дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода: манекен накрыт одеялом, разбросанные в разные стороны обуви, при столкновении человека с автомобилем слетает с ног, такая жуткая картина должна была напомнить горожанам возможные последствия пренебрежения ПДД.

По легенде автомобиль допустил наезд на пешехода, в результате чего тот скончался на месте происшествия.

«Статистика ДТП с участием пешеходов в Северодонецке имеет тенденцию к увеличению. С начала года их количество выросло почти на 45%. Наиболее аварийными улицами стали Новикова и проспект Гвардейский», – говорится в сообщении.