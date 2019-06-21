В «ДНР» заявили об обстреле и ранении мирного жителя. Новости

Сегодня, 21 июня, обстрелам поверглись временно неподконтрольные украинскому правительству пос. Ленинское, Веселое и Пикузы (до переименования – Коминтерново). Об этом сообщают местные интернет-издания.

В результате обстрела осколочные ранения живота получил житель Веселого, мужчина 1956 г. р., проживающий по адресу ул. Набережная, 7. Пострадавший доставлен в ГБ № 21 г. Донецка.

В результате обстрела Пикуз произошло возгорание жилого дома по адресу ул. Кирова, 15.

Кроме того отмечается, что по уточненным данным, в результате обстрела Ленинского произошло возгорание семи домостроений по адресам:

ул. Сергеевка, д. 7/1;

Сергеевка, д. 7/2;

ул. Сергеевка, д. 9/1;

ул. Сергеевка, д. 9/2;

ул. Южная, д. 4 (летняя кухня);

ул. Южная, д. 5;

ул. Южная, д. 6 (сарай).

В обстреле НВФ «ДНР» обвиняют ВСУ.