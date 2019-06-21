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В «ДНР» заявили об обстреле и ранении мирного жителя. Новости

В «ДНР» заявили об обстреле и ранении мирного жителя

21.06.19 21:14dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня, 21 июня, обстрелам поверглись временно неподконтрольные украинскому правительству пос. Ленинское, Веселое и Пикузы (до переименования – Коминтерново). Об этом сообщают местные интернет-издания.

В результате обстрела осколочные ранения живота получил житель Веселого, мужчина 1956 г. р., проживающий по адресу ул. Набережная, 7. Пострадавший доставлен в ГБ № 21 г. Донецка.

В результате обстрела Пикуз произошло возгорание жилого дома по адресу ул. Кирова, 15. 

Кроме того отмечается, что по уточненным данным, в результате обстрела Ленинского произошло возгорание семи домостроений по адресам:

  • ул. Сергеевка, д. 7/1; 
  • Сергеевка, д. 7/2;
  • ул. Сергеевка, д. 9/1;
  • ул. Сергеевка, д. 9/2; 
  • ул. Южная, д. 4 (летняя кухня);
  • ул. Южная, д. 5;
  • ул. Южная, д. 6 (сарай).

В обстреле НВФ «ДНР» обвиняют ВСУ.

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