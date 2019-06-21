На улице Авдеевки полиция нашла тайник с минометной миной (Фото). Новости

В Авдеевке (Донецкая обл.) на одной из улиц города местный житель «припрятал» снаряд для миномета, который был обнаружен правоохранителями. Теперь, мужчине, устроившему опасный тайник, грозит уголовная ответственность. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«Авдеевский полицейские получили оперативную информацию о том, что 32-летний местный житель на одной из улиц города спрятал мину. На указанное место была направлена ​​следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции и бригада взрывотехников», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время осмотра указанного места правоохранители обнаружили тайник со снарядом для миномета калибра 120 мм. Смертоносная находка была изъята и направлена ​​на экспертизу.

Злоумышленник признался, что около месяца назад он нашел мину на окраине города и решил ее перепрятать, а об опасности для окружающих даже не задумывался.

Как выяснилось, злоумышленник раньше привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. «В отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины», – уточняется в сообщении.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

В полиции напомнили, что избежать уголовной ответственности можно добровольно сдав правоохранителям незаконно хранящееся оружие и боеприпасы.