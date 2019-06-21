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Ждали, пока все выгорит: В центре Енакиево произошел масштабный пожар на рынке (Фото, видео). Новости

Ждали, пока все выгорит: В центре Енакиево произошел масштабный пожар на рынке (Фото, видео)

21.06.19 21:37dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Сегодня, 21 июня, во временно неподконтрольном украинскому правительству Енакиево (Донецкая обл.) начался масштабный пожар на центральном рынке. Возгорание произошло около 18:00. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

При этом они отмечают, что пожарная станция находится в 50 м от места возгорания, но к тушению приступили не сразу. Огонь уничтожил ряд вещевых ларьков. Однако его удалось остановить прежде, чем он перекинулся на расположенные рядом крупные магазины.

  • Таня: «Пожарка в 50 м, и все смотрят»;
  • Анжелика: «Пожарная служба находится прям на рынке, почему же они сразу не могли потушить, не видно ни одной пожарной машины»;
  • Оксана: «Не потушат, пока основное не прогорит, я так думаю»;
  • Освальд: «А воду брали на стадионе»;
  • Александр: «Пока они приехали, весь ряд сгорел»;
  • Роман: «Дебилы, еще и пожарные у которых не оказалось воды, случайно... за 200 метров от пожарной»;
  • Оксана: «Роллеты закрыты жалюзи, пока один горит, в других от жара плавится и загорается. А в таких условиях их бы никто не вскрывал. Поэтому и ждали, пока все выгорит, жалюзи вырвет и тогда ниши потушили. Иначе там было никак. Вскрывать жалюзи пожарные бы не стали, принцип обратной тяги никто не отменял и без жертв бы не обошлось».

Позднее очевидцы сообщили, что «пожар потушен, сейчас дотлевает, ряд роллетов сгорел полностью».

Причина возгорания устанавливается. В данный момент происходит разбор сгоревшего.

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