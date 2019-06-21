Ждали, пока все выгорит: В центре Енакиево произошел масштабный пожар на рынке (Фото, видео). Новости

Сегодня, 21 июня, во временно неподконтрольном украинскому правительству Енакиево (Донецкая обл.) начался масштабный пожар на центральном рынке. Возгорание произошло около 18:00. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

При этом они отмечают, что пожарная станция находится в 50 м от места возгорания, но к тушению приступили не сразу. Огонь уничтожил ряд вещевых ларьков. Однако его удалось остановить прежде, чем он перекинулся на расположенные рядом крупные магазины.

Таня: «Пожарка в 50 м, и все смотрят»;

Анжелика: «Пожарная служба находится прям на рынке, почему же они сразу не могли потушить, не видно ни одной пожарной машины»;

Оксана: «Не потушат, пока основное не прогорит, я так думаю»;

Освальд: «А воду брали на стадионе»;

Александр: «Пока они приехали, весь ряд сгорел»;

Роман: «Дебилы, еще и пожарные у которых не оказалось воды, случайно... за 200 метров от пожарной»;

Оксана: «Роллеты закрыты жалюзи, пока один горит, в других от жара плавится и загорается. А в таких условиях их бы никто не вскрывал. Поэтому и ждали, пока все выгорит, жалюзи вырвет и тогда ниши потушили. Иначе там было никак. Вскрывать жалюзи пожарные бы не стали, принцип обратной тяги никто не отменял и без жертв бы не обошлось».

Позднее очевидцы сообщили, что «пожар потушен, сейчас дотлевает, ряд роллетов сгорел полностью».

Причина возгорания устанавливается. В данный момент происходит разбор сгоревшего.