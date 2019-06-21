На Донетчине через КПВВ пытались провезти электрооборудование и одежду. Новости

В Донецкой области на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) за минувшие сутки, 20 июня, пограничники пресекли две попытки незаконно провезти через линию разграничения товары на сумму в почти 55 тыс. грн. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Военнослужащие Донецкого и Краматорского пограничных отрядов совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил на КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" прекратили две попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил», – сказано в сообщении.

В частности, по данным Госпогранслужбы, через линию разграничения пытались провезти оборудование для электросетей и одежду на общую сумму в почти 55 тыс. грн. Товары были изъяты представителями фискальной службы для дальнейшего процессуального оформления.

Также, на КПВВ «Марьинка» пограничники зафиксировали случай, когда гражданин пытался «договориться» о беспрепятственном пересечении линии разграничения.

«На такое предложение лицо получило от пограничников категорический отказ. Гражданина и сообщения об обнаружении признаков уголовного правонарушения переданы представителям Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий», – уточняется в сообщении.